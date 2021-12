Palermo. Scoperto giro di false vaccinazioni in Fiera: “100 euro per una finta dose”. Tre persone fermate

La polizia ha scoperto un giro di false vaccinazioni nell’Hub della Fiera di Palermo: una finta dose costava 100 euro. Tre persone fermate, tra cui il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera: sono accusati di corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato

Gli agenti della Digos di Palermo, per mezzo di una telecamera piazzata nell’hub della Fiera del Mediterraneo ed alcune intercettazioni, hanno documentato diversi casi di false inoculazioni di vaccino. A fare materialmente le finte inoculazione era un’infermiera che scaricava il vaccino su un panno, e poi faceva finta di iniettare la dose.

La procura, a seguito delle prove acquisite, ha disposto il fermo d’urgenza per tre persone: Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax e protagonista anche di alcune manifestazioni nazionali, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un’infermiera che lavora all’ospedale Civico, che avrebbe incassato 100 euro per ogni finto vaccino anti covid inoculato per finta. Sono accusati di corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato.



Le riprese video nell’hub della Fiera e le intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno permesso di documentare che l’infermiera avrebbe effettuato altre otto false vaccinazioni, tra cui ad un’altra infermiera che operava presso la Fiera del Mediterraneo ed ad un poliziotto della questura di Palermo.

Il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Demontis hanno quindi disposto un provvedimento di fermo urgente, per bloccare il prosieguo dell’attività illecita. L’inchiesta è stata condotta dal sostituto Felice De Benedittis. Una decina le false vaccinazioni al momento accertate, ma c’è il sospetto che possano essere molte di più.

I poliziotti della Digos infine hanno anche sequestrato i dati informatici inseriti presso la “Piattaforma nazionale digitai green certificate” del Ministero della Salute , con conseguente sospensione e blocco della loro operatività dei Green Pass di tutti i soggetti che hanno effettuato i falsi vaccini.