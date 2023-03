Palermo. Si schianta con la moto contro un albero: muore un 18enne, grave il passeggero 17enne

Tragico incidente stradale mortale nelle notte, due giovani su una moto si sono schiantati contro un albero, il conducente è morto e il passeggero è rimasto gravemente ferito

È accaduto intorno alle 3, lungo il viale Strasburgo a Palermo. La vittima è Gabriele Aserio di 18 anni che era alla guida della moto, mentre il passeggero 17enne, è in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, ma la dinamica è in corso di accertamento, il 18enne che alla guida della moto, pare a causa di un’auto pirata che gli avrebbe tagliato la strada, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un albero. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per Gabriele Aserio se non costatarne il decesso, mentre il 17enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno avviato un’indagine per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Saranno visionate anche le telecamere della zona per risalire all’auto pirata.

Tantissimi i parenti e amici che si stanno stringendo attorno alla famiglia del giovane. Il padre di Gabriele, Antonio Aserio, è il responsabile regionale dall’associazione celiaci e ha lavorato nell’ufficio di Gabinetto di Totò Cuffaro e per l’istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.