Palermo. Si schianta contro un palo del tram: perde la vita un giovane 21enne padre di 3 figli piccoli

Un incidente mortale autonomo si è verificato questa notte: un giovane alla guida di un’auto, si è schiantato contro un palo del tram

È accaduto intorno all’una in largo Mauro De Mauro, nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. La vittima è Agostino Corrao, di 21 anni, che nonostante giovanissimo era sposato con tre figli piccoli. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, il giovane era alla guida di una Fiat Punto bianca, quando, per cause incorso di accertamento si è schiantata su un palo della linea del tram. Nel terribile impatto il 21enne è deceduto.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sino stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno sequestrato l’auto. Aperta un’indagine per stabilire se ci sono altri veicoli coinvolti .