Palermo. Si schiantano con la moto contro un’auto ferma in corsia d’emergenza: muoiono due giovani di 20 e 35 anni

È di 2 morti il bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla Mazara del Vallo-Palermo

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 12,20 di oggi, domenica 23 marzo sulla Mazara del Vallo-Palermo, all’altezza del grande magazzino Leroy Merlin, a pochi chilometri da Palermo. Le vittime sono Alessio Fardella di 35 anni, collaudatore di moto, e Salvatore Tantillo di 20 anni, due giovani del quartiere Cruillas, che facevano parte di un gruppo di motociclisti.

Entrambi era a bordo di una moto Honda Sh 600, che per cause in corso di accertamento si è scontrata su una Bmw che era ferma in corsia d’emergenza. Sembra che la vettura si trovasse in quel punto a causa di un guasto e il conducente si era fermato sulla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e i due giovani sono stati scaraventati sull’asfalto a decine di metri di distanza dalla moto.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e sul posto un breve tempo sono arrivate le ambulanze del 118, ma per Fardella e Tantillo non c’è stato più nulla da fare, entrambi morti, probabilmente sul colpo.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polstrada. Lw salme dei due giovani sono state trasferiti alla Medicina legale del Policlinico e non è escluso che sia disposta l’autopsia. Rabbia e sgomento nel quartiere Cruillas appena appresa la tragica notizia. I due giovani erano molto conosciuti: Fardella, che lavorava nel negozio di famiglia specializzato nella riparazione di moto, rappresentava una sorta di fratello maggiore di Tantillo.