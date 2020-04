Palermo. Terrificante impatto dopo un sorpasso: una Golf si schianta su un bus: muore un 49enne

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, un uomo è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un bus

È accaduto poco dopo le 14 di oggi in via Messina Marine, all’altezza di via Antonino Laudicina, a Palermo. La vittima è un imprenditore 49enne di Bagheria, Filippo Pretesti, che sarebbe deceduto prima dell’arrivo in ospedale. Secondo quanto al momento ricostruito, nell’incidente sono rimasti coinvolti un bus dell’Amat, una Volkswagen Golf, una Fiat 600 e altri due mezzi in sosta. Nel violento impatto il 49enne è rimasto gravemente ferito e soccorso dai sanitari del 118, sarebbe deceduto prima dell’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, ma le cause dell’incidente sono in corso di ricostruzione, a provocare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato, che ha innescato la terribile carambola.

Sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire eventuali responsabilità sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, oltre i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118.