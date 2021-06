Palermo. Tragico incidente nella notte, nello contro trta scooter e auto: muore muore un 32enne

Un tragico incidente si è verificato nella notte, nello scontro tra un’auto e una moto perde la vita un uomo di 32 anni

È accaduto intorno all’una di questa notte a Mondello, nota zona balneare di Palermo. La vittima è Nicoló Acquisto di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo scooter Piaggjo Beverly e stava percorrendo viale Margherita di Savoia, una lunga discesa che collega il parco della Favorita a Mondello, quando, all’altezza dell’ultimo semaforo prima di raggiungere la borgata marinara, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Seat Leon ferma al semaforo in attesa che scattasse il verde.Nel violento impatto il 32enne è stato sbalzato lontano ad alcuni metri ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, morendo sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per l’uomo. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla squadra Infortunistica della polizia municipale.