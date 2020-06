Palermo. Travolto da un’auto nella notte mentre attraversa la strada: perde la vita ragazzo di 17 anni

Incidente mortale nella notte: un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversa la strada, inutili i soccorsi

È accaduto poco dopo le 3.30 in viale della Regione siciliana all’altezza di via Perpignano, nella corsia centrale (direzione Catania) a Palermo. La vittima è Agostino Cardovino di 17 anni, residente nel quartiere Noce. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava tornando a casa, non lontana dal luogo dell’incidente, quando è stato centrato in pieno da una Dacia rossa guidata da una ragazza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare il giovane, oltre alle volanti della polizia e gli agenti della sezione Infortunistica che hanno eseguito i rilievi. Da stabilire a che velocità andasse l’auto.

“Dopo l’impatto la conducente della Dacia – spiegano dagli uffici della sezione Infortunistica della polizia municipale – si è fermata per prestare soccorso. La dinamica è tutta da chiarire, aspettiamo ancora i dati. La chiamata di intervento è arrivata ai nostri centralini alle 3.45”.