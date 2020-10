Palermo. Travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: muore un uomo di 73 anni

Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un’auto



È accaduto in via Sacco e Vanzetti, in zona Sperone, a Palermo. La vittima è Antonio Cacciatore di 73 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta una Fiat Cinquecento gialla guidata da un giovane di 27 anni, che lo ha travolto. L’impatto è stato molto violento e per l’uomo, nonostante l’automobilista si sia fermato per soccorrerlo, non c’è stato nulla fa fare.

Sul posto per i rilievi e stabilire la dinamica, è arrivato il personale della polizia municipale, che indaga sull’accaduto.