Palermo. Tre rapinatori assaltano furgone portavalori alle Poste: fuggono con 100mila euro di bottino

Il fuorgone blindato della Sicurtransport si era fermato per prelevare i contanti dalla filiale delle Poste di Via Nicastro, al Villagio Santa Rosalia di Palermo, quando i tre rapinatori hanno aggredito la guardia giurata che trasportava il denaro e sono poi fuggiti dileguandosi, ma lasciandosi dietro una pistola forse giocattolo

E’ stato un vero e proprio assalto al furgone portavalori quello di questa mattina, attorno alle 9.20 davanti alle Poste di via Nicastro, al Villagio Santa Rosalia di Palermo.

Ad agire sono stati tre rapinatori armati e che per nulla intimoriti dalla presenza dei primi clienti della giornata in coda alla filiale delle poste, avrebbero atteso che le guardie giurate della Sicurtransport prelevassero i contanti dalla cassaforte per poi aggredire la guardia che trasportava il denaro, riuscendo a portare via un bottino che ammonterebbe a oltre 100 mila euro ed una pistola.



Immediato l’allarme alle forze dell’ordine lanciato dalle stesse guardie giurate rapinate. Sono così giunte sul posto numerose volanti della Polizia di Stato ed i tecnici della Scientifica per eseguire i rilievi. Avviate subito le ricerche in zona, ma i rapinatori si sono saputi dileguare velocemente.

Ritrovata a terra, non lontana dagli uffici postali, una pistola – che hanno perso o di cui si sono sbarazzati i rapinatori – che sembrerebbe – dall’aspetto – un’arma giocattolo priva del tappo rosso (in foto).

Adesso gli investigatori della Polizia di Stato dovranno visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale e delle attività commerciali della zona, sperando di trovare elementi utili a riconoscimento dei malviventi.