Palermo. Ucciso il marito dell’eurodeputata Francesca Donato: trovato morto nella sua auto

Angelo Onorato, architetto , marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato è stato trovata morto all’interno della propria auto

Secondo le prime notizie, la moglie Francesca Donato, lo cercava insistentemente da questa mattina, con messaggi e chiamate, ma l’uomo non rispondeva, poi avrebbe localizzato la sua posizione tramite il cellulare nella zona di via Ugo La Malfa,, dopo è stato effettivamente trovato morto a bordo della propria auto, posizionata in direzione Mazara del Vallo, secondo le prime indiscrezione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato trovato con una fascetta di plastica stretta intorno al collo, cosa che fa presupporre che sia stato ucciso. Sul posto è arrivata la polizia scientifica che sta compiendo i rilievi per fare luce su quello che appare un delitto.

Angelo Onorato era titolare della Casa (un negozio di materiali edili) e un negozio di arredamenti (Rimadesio in via Principe di Villafranca) a Palermo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO