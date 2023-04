Palermo. Un malore improvviso mentre è in bicicletta: donna 65enne muore in strada. Inutili i soccorsi

Malore improvviso mentre è in bicicletta, muore così una donna mentre percorreva il centro di Palermo

E’ accaduto intorno alle 20 di ieri domenica 16 aprile, in via Pasquale Calvi poco dopo l’incrocio di via Enrico Albanese a Palermo. La vittima è una donna di 65 anni. Secondo quanto ricostruito la donna era in sella alla sua bici è stava percorrendo una strada del centro del capoluogo siciliano, quando improvvisamente è stata colta da un malore e si è accasciata a terra. I passanti hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma nonostante i vari tentativi dei paramedici di rianimarla per la 65enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduta. Il corpo è rimasto sul marciapiede coperto da una coperta termica fino all’arrivo del medico legale che ha constatato il decesso.



Per eseguire i rilievi è stabilire la dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, ma non ci sarebbero auto coinvolte nella morte della donna che da una prima ipotesi è dovuta ad un infarto.