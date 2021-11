Palermo. Un neonato non riusciva a respirare e stava soffocando: infermiere in vacanza lo salva

Un infermiere 24enne tornato a Palermo per trovare i genitori, ha salvato un neonato che stava soffocando: il piccolo era già cianotico

È accaduto nella giornata di ieri in un condominio del quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Un lieto fine per un neonato di appena due mesi, salvato da Alessandro Di Franco, 24 anni, che tra un mese completerà il corso di laurea in infermieristica che sta seguendo a Reggio Emilia, tornato per alcuni giorni a Palermo per stare i genitori.

Il giovane è stato messo in allarme dalle urla della madre e della nonna del piccolo uscite nel pianerottolo in cerca di aiuto: “Sta morendo, sta morendo, non respira”. Il giovane è subito accorso al piano superiore, dove ha trovato i parenti e tanti condomini in preda al panico attorno al piccolo che non respirava, poi facendosi largo, l’ha preso e gli ha praticato la manovra di Heimlich. Mosse studiate tante volte sui manichini, che fortunatamente sono riuscite a disostruire le vie aeree del piccolo.

Un intervento provvidenziale, infatti, se si fosse chiamato il 118, anche i pochi minuti di attesa necessari per arrivare sul posto sarebbero potuti essere fatali. Invece Alessandro è riuscito a gestire quei pochi attimi con freddezza salvando il piccolo. I genitori e i parenti del piccolo hanno ringraziato il futuro infermiere, – che sicuramente supererà gli esami brillantemente – a cui saranno eternamente grati.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/