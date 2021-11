Palermo. Violenta lite nella notte di Halloween in casa tra due fidanzati finisce a coltellate: entrambi feriti

L’amore non è bello se non è litigarello… ma quando è troppo, è troppo. Una violenta lite tra due fidanzati finisce a coltellate con entrambi feriti

È accaduto nella notte di Halloween fra sabato e domenica, in un appartamento di via Matteo Silvaggio, quartiere Noce, a Palermo. Una coppia di fidanzati, per motivi da chiarire, ha dato vita ad un violento litigio, nella colluttazione, la ragazza di 22 anni è rimasta ferita al volto e alle braccia, mentre il fidanzato di 23 anni, ad una mano.

I vicini di casa allarmati dalle urla della coppia, hanno telefonato al 112 e sul posto sono arrivati i poliziotti, che hanno trovato solo la ragazza ferita. Gli agenti hanno quindi chiamato un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane all’ospedale Civico nel reparto di Chirurgia maxillo facciale. Mentre il ragazzo è stato rintracciato poco dopo la lite ed è stato posto agli arresti domiciliari al Policlinico, per una ferita ad una mano. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile per accertare i fatti.

