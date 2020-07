Palermo. Violento nubifragio e la città finisce sott’acqua: 2 persone morte annegate in via da Vinci

Forti disagi, con persone rimaste bloccate in auto, dovuti alle copiose e repentine precipitazioni si sono registrate non solo nei vari quartieri del capoluogo, ma anche in molti paesi della provincia, polemiche sul modo con cui la città non ha saputo resistere al temporale estivo

E’ bastato un violento temporale estivo per allagare in pochi minuti molte zone di Palermo fino addirittura a causare la tragedia, due morti per annegamento, rimasti bloccati in strada dentro un’autovettura. Ma sono centinaia le segnalazioni giunte in meno di due ore dall’inizio dell’acquazzone ai centralini dei vigili del fuoco per richieste di intervento, almeno una donna è stata tratta in salvo dai pompieri.

La macchina delle due vittime rimaste uccise questo pomeriggio sotto l’acqua si trovava a passare nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. Per raggiungere l’auto, di colore bianco, sono serviti i sommozzatori dei vigili del fuoco che però non hanno potuto fare nulla per salvare le due vittime, di cui ancora non si sono rese note le generalità.



Ma il caso di Via Leonardo da Vinci non è isolato, decine di auto sono rimaste impantanate in via Brunelleschi, a piazza Ingastone, in via Messina Marine vicino al Buccheri La Ferla, ma anche vicino agli ospedali Civico e Policlinico. E’ un racconto tragico e assurdo quello di questo pomeriggio palermitano, con automobilisti che impossibilitati a scappare dalla furia dell’acqua con l’auto impantanata, si sono messi letteralmente a nuotare in strada.

Un’altra tragedia intanto è stata sfiorata questo pomeriggio grazie all’eroico lavoro dei sommozzatori del vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare una giovane ragazza rimasta intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua in via Imera. Ben due le squadre intervenute sul posto per salvare la giovane.

E’ giunta inoltre la notizia che due bambini, tra cui uno di appena 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale a Palermo per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai genitori, nel sottopasso di viale Regione Siciliana, sommerso dall’acqua del temporale.