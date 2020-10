Palma di Montechiaro. 30enne precipita dal tetto mentre lavora: gravi le sue condizioni

Un operaio di 30 anni è precipitato dal tetto su cui stava lavorando, subito soccorso è in gravi condizioni

É accaduto in una costruzione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Secondo quanto al momento ricostruito, l’uomo stava lavorando sul tetto di un magazzino, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto rimanendo gravemente ferito.

Lanciato l’allarme, sul posto arrivati i poliziotti, i carabinieri, che indagano sulle cause della caduta e l’ambulanza del 118, che ha trasportato il 30enne all’ospedale di Licata. Le sue condizioni sono gravi.