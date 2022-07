Palma di Montechiaro, 56enne si ribalta con l’autobotte: trasferito in elisoccorso muore in ospedale

Non ce l’ha fatta l’autista del camion che ieri si è ribaltato: è morto stamattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato ricoverato

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 115, all’uscita di Villaggio Mosè, verso Naro, in provincia di Agrigento. La vittima è Giuseppe Lauricella di 56 anni di Palma di Montechiaro.

Secondo quanto ricostruito, Lauricella, era alla guida di un camion adibito al trasporto di acqua, quando, mentre stava percorrendo l’arteria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada per poi ribaltarsi.

Nell’impatto l’uomo è rimasto incastrato nella cabina di guida e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno liberato dalle lamiere per poi affidarlo al personale sanitario di due ambulanze, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il 56enne all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove purtroppo questa mattina è deceduto.

I rilievi per stabilire le cause dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Agrigento.