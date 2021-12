Palma di Montechiaro. Abitazione va a fuoco: muore una bimba di soli 2 anni che dormiva al secondo piano

Un tragico incendio si è sviluppata nella prima serata di ieri in un’abitazione d Palma di Montechiaro: un bimba di appena due anni che stava dormendo è morta

Un incendio è divampato intorno alle 20,30 di ieri sera in un’ abitazione di tre piani di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro nell’agrigentino: una bambina di appena due anni è morta. I vigili del fuoco hanno spento le ultime fiamme poco dopo la mezzanotte e mezza.

La vittima innocente di questa ennesima tragedia, è la piccola Gaia Ginevra Manganello, che, quando le fiamme si sono sviluppate, stava dormendo al secondo piano. La madre e la zia che si trovavano al piano, a causa delle alte fiamme non sono riuscite a raggiungerla e salvarla.



La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulle cause del rogo e la polizia con la consulenza dei vigili del fuoco, stanno cercando di ricostruire cosa abbia innescato l’incendio. Secondo quanto raccontato dei familiari della piccola, comprensibilmente sotto choc, pare che nella casa abitata da nove persone, che si sviluppa su tre elevazioni, piano terra, primo e secondo piano, e con una stanza per piano, l’incendio si sia sviluppato a causa di un corto circuito innescato forse dall’impianto di condizionamento dell’abitazione. Ma saranno le perizie a stabilire cosa sia successo.

La piccola stava dormendo nel letto matrimoniale al secondo piano e quando i parenti si sono accorti dell’incendio era tardi, le fiamme erano già troppo alte e non sono riusciti a raggiungerla per salvarla. La mamma ha quindi allertato i soccorsi e quando i vigili del fuoco, arrivati non sono riusciti a superare le fiamme e la densa cappa di fumo nero che aveva invaso l’ambiente e per la piccola non c’era nulla da fare.

La Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono coordinate dalla Pm Cifalinò, che si è recata sul luogo della sciagura disponendo il sequestro dello stabile. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato che eseguendo i primi accertamenti richiesti dalla magistratura.

Il sindaco Stefano Castellino, si è recato sul luogo della tragedia ed ha annunciato funerali della piccola Ginevra Gioia Manganello si svolgeranno a spese del Comune. La famiglia vive infatti in condizioni di estrema indigenza ed è composta da altri cinque figli. Il giorno della cerimonia funebre sarà proclamato il lutto cittadino.