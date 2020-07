Palma di Montechiaro (AG). Anziano trovato morto in casa con mani e piedi legati: si sospetta rapina finita male

Un pensionato, Michelangelo Marchese di 89 anni, è stato trovato morto in casa con le mani e i piedi legati: gli inquirenti ipotizzano una rapina finita male

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi ad opera dei carabinieri che sono entrati nell’abitazione di via Pietro Attardo a Palma di Montechiaro, grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno aperto la porta.

I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito della segnalazione del figlio della vittima, preoccupato perché non riusciva a rintracciare il proprio genitore. L’abitazione è stata messa completamente a soqquadro e l’anziano, oltre ad avere le mani e i piedi legati, sembra sia stato trovato anche con del sangue sul volto, ma non è chiaro se perché colpito o a causa di una caduta o altro. Questi particolari fanno propendere i carabinieri della Scientifica interventi per le indagini, per una rapina finita male che risalirebbe ad alcuni giorni addietro.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta del quale si sta occupando il pm Chiara Bisso, che per formulare un’accusa attende le risultanze delle indagini del reparto operativo dei carabinieri.