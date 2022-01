Palma di Montechiaro. Coniugi si schiantano contro un muro: il marito muore, lei è gravissima

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di oggi, un’ auto si schianta contro un muro: muore il marito, la moglie è gravissima

È accaduto intorno alle 11 in corso Giovanni Battista Odierna a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La vittima è Giuseppe Mancuso, pensionato 74enne originario di Caltanissetta ma residente a Palma di Montechiaro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida di una Lancia Y con accanto la moglie di 67 anni, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato violentissimo e la coppia è rimasta incastrata nelle lamiere contorte dell’auto.

Sul posto oltre agli uomini del 118, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno estratto i coniugi dal mezzo, mentre i sanitari, constatato la gravità delle condizioni dell’anziano hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso dal “Sant’Elia” di Caltanissetta, ma il 74enne è deceduto durante il trasporto. La moglie invece è stata soccorsa in ambulanza, le sue condizioni sarebbero gravi.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.