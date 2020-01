Palma di Montechiaro. Trattore si ribalta, perde la vita un 53enne: inutile l’intervento dell’elisoccorso

Un incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di oggi, un uomo è morto a seguito del ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando

È accaduto nella tarda mattinata in contrada Falcone a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La vittima è Rosario Lo Vasco, agricoltore del luogo di 53 anni. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri che si tanno occupando delle indagini, l’uomo era alla guida del suo trattore intento ad arare un appezzamento di terreno, quando per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che a causa delle condizioni critiche dell’uomo, hanno hanno richiesto l’intervento di un elisoccorso dall’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, che pero al suo arrivo ha trovato il 53enne già morto.