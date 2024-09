Paola Marella, volto tv e architetto è morta a 61 anni dopo una lunga malattia

Paola Marella, architetto diventata famoso vendendo case in tv è morta a Milano a 61 anni, dopo una lunga malattia

La donna era un punto di riferimento del mondo del design. Della sua malattia, contro la quale combatteva dal 2011, aveva parlato in una intervista a Panorama nel 2021 nella quale invitava a fare prevenzione e ad avere coraggio nell’affrontare il tumore: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.

Paola Marella è stata uno dei primissimi volti di Real Time. Tra i suoi programmi Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente, Un sogno in affitto, in onda su Sky Uno, e Come la vorrei, in onda su Hgtv. Il suo ultimo post di lavoro su Instagram è di tre giorni fa.

Sulle case diceva: “La prima cosa che guardo è l’ordine. Non amo fare le pulizie in casa, piuttosto stiro per ore”. Su se stessa: “Se pensate che, solo perché sono diventata famosa io sono un tipo da copertina, vi sbagliate, io sono un tipo da copertina sul divano, magari accompagnata da una bella tisana calda, con libri e rivisti. E consultando i miei device preferiti. Ormai sono diventata una telefono-dipendente”.