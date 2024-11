Papa Francesco chiede un’indagine internazionale per genocidio a Gaza. Ira di Israele: “Esercitata l’autodifesa”

“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”

E’ quanto si legge nel suo nuovo libro per il Giubileo, scritto da Papa Francesco, del quale il quotidiano La Stampa, ieri ha anticipato alcuni brani. “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”. Il Pontefice riflette sulla famiglia e l’educazione, sulla situazione sociale, politica ed economica del pianeta, su geopolitica e migrazioni, sulla crisi climatica, le nuove tecnologie e la pace. Il volume è a cura di Hernan Reyes Alcaide (Edizioni Piemme). Il libro uscirà domani martedì in Italia, Spagna e America Latina, e poi a seguire in vari altri Paesi e si preannuncia che scatenerà un vespaio di polemiche.

La reazione dell’ambasciata di Israele presso la Santa Sede non si è fatta attendere e su X ha risposto a Papa Francesco sulla richiesta di un’indagine internazionale per genocidio a Gaza. “Facendo seguito a quanto riportato oggi da @vaticannews_it: “Il 7 ottobre 2023 c’è stato un massacro genocida di cittadini israeliani e da allora Israele ha esercitato il proprio diritto di autodifesa contro i tentativi provenienti da sette diversi fronti di uccidere i suoi cittadini. Qualsiasi tentativo di chiamare questa autodifesa con qualsiasi altro nome significa isolare lo Stato ebraico”.

Una risposta “arrogante”, il 7 ottobre è stato un massacro, che non ha le caratteristiche del genocidio, l’offensiva israeliana a Gaza invece combacia perfettamente con il genocidio. Se lo Stato ebraico non avesse alle spalle la copertura degli Stati Uniti, già da tempo sarebbe stato condannato dal mondo intero.