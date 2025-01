Papa Francesco: “Netanyahu ignora le leggi internazionali e i diritti umani”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu “ignora le leggi internazionali e i diritti umani. Non abbiamo problemi con gli ebrei, il nostro problema è con gli assassini”

Lo riferisce l’agenzia iraniana Irna secondo cui Papa Francesco avrebbe affermato che “nemmeno noi abbiamo problemi con gli ebrei e il nostro unico problema è con Benjamin Netanyahu, che ha causato la crisi nella regione e nel mondo senza prestare attenzione alle leggi internazionali e ai diritti umani. È necessario che le assemblee internazionali pensino rapidamente a una soluzione in questa materia”.

Parole pesantissime quelle attribuite a Papa Francesco dall’agenzia iraniana Irna che le ha raccolte dal rettore dell’Università delle Religioni e delle Denominazioni dell’Iran, Abolhassan Navab, che ha incontrato lo stesso Papa Francesco in questi giorni. Parole che il Vaticano non ha smentito e quindi da considerare vere, visto che di solito la Santa Sede, in casi come questo interviene tempestivamente.

Secondo la stampa iraninana, il Rettore avrebbe detto: “L’Iran non ha alcun problema con il popolo ebraico, il nostro problema è con assassini come il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu”, parole alle quali l Pontefice avrebbe risposto: “Anche noi non abbiamo problemi con gli ebrei; l’unico problema è con Netanyahu che, ignorando le leggi internazionali e i diritti umani, ha creato crisi nella regione e nel mondo”. Il Papa ha aggiunto, sempre secondo l’Irna, che le organizzazioni internazionali devono affrontare urgentemente questa questione. “Non c’è nessuno che abbia il diritto di calpestare i diritti umani e limitare la loro libertà. Ma oggi ci sono coloro che vogliono schiavizzare gli esseri umani e l’umanità per raggiungere i propri obiettivi,” avrebbe dichiarato ancora il Papa.