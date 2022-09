Papa Luciani proclamato Beato tra gli applausi: sarà celebrato il 26 agosto

Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani (1912-1978), è stato proclamato Beato. “Noi, accogliendo il desiderio del Nostro Fratello Renato Marangoni, vescovo di Bulluno-Feltre, di molti altri Fratelli nell’episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere del dicastero delle Cause dei Santi, con la nostra Autorità apostolica concediamo che il venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo I, Papa, d’ora in poi sia chiamato Beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 26 agosto”, ha detto Papa Francesco in latino.

Un grande applauso si è levato da piazza San Pietro mentre è stato svelato sulla facciata di San Pietro l’arazzo col ritratto di Luciani, realizzato dall’artista cinese Yan Zhang. La festa del nuovo Beato, il 26 agosto è il giorno della sua elezione, nel 1978. Subito dopo la proclamazione del nuovo Beato, è stata portata sull’altare la reliquia di Giovanni Paolo I: uno scritto autografo, un appunto su foglio bianco risalente al 1956.

Hanno concelebrato con il Pontefice circa 400 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Alla celebrazione era presente il capo dello Stato Sergio Mattarella con il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D’Incà e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.