Il Presidente russo: “Contro di noi una vera guerra, ci si dimentica di chi ha sconfitto il Male” e dalla Piazza Rossa aggiunge: “Vogliamo un futuro di pace, ma l’Occidente vuole dettare le sue regole al mondo”

Parata militare oggi a Mosca, per le celebrazioni della Giornata della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nell’occasione, il Presidente russo ha pronunciato il seguente discorso, che riportiamo integralmente:

“Cittadini della Russia, Cari veterani, Compagni soldati e marinai, sergenti e marescialli, guardiamarina e sergenti maggiori, Compagni ufficiali, generali e ammiragli, Soldati e comandanti che partecipano all’operazione militare speciale, Buon Giorno della Vittoria!

Buona festa che commemora l’onore dei nostri padri, nonni e bisnonni che hanno glorificato e immortalato i loro nomi difendendo la nostra Patria. Hanno salvato l’umanità dal nazismo attraverso un coraggio incommensurabile e un immenso sacrificio.

Oggi la nostra civiltà è a un punto di svolta cruciale. Una vera e propria guerra è di nuovo in corso contro il nostro Paese, ma abbiamo contrastato il terrorismo internazionale e difenderemo il popolo del Donbass e salvaguarderemo la nostra sicurezza.

Per noi, per la Russia, non ci sono nazioni ostili o ostili né a ovest né a est. Proprio come la stragrande maggioranza delle persone sul pianeta, vogliamo vedere un futuro pacifico, libero e stabile.

Crediamo che qualsiasi ideologia di superiorità sia ripugnante, criminale e mortale per sua natura. Tuttavia, le élite globaliste occidentali continuano a parlare del loro eccezionalismo, mettono le nazioni l’una contro l’altra e dividono le società, provocano conflitti sanguinosi e colpi di stato, seminano odio, russofobia, nazionalismo aggressivo, distruggono la famiglia e i valori tradizionali che ci rendono umani. Fanno tutto questo per continuare a dettare e imporre ai popoli la loro volontà, i loro diritti e le loro regole, che in realtà è un sistema di saccheggio, violenza e soppressione.

Sembrano aver dimenticato a cosa hanno portato le folli affermazioni di dominio globale dei nazisti. Hanno dimenticato chi ha distrutto quel male mostruoso e totale, che ha difeso la loro terra natale e non ha risparmiato la vita per liberare i popoli d’Europa.

Vediamo come in alcuni paesi distruggono spietatamente ea sangue freddo memoriali ai soldati sovietici, demoliscono monumenti a grandi comandanti, creano un vero culto dei nazisti e dei loro delegati, cancellano e demonizzano la memoria dei veri eroi. Tale profanazione dell’impresa e dei sacrifici della generazione vittoriosa è anche un crimine, un vero e proprio revanscismo da parte di coloro che stavano preparando cinicamente e sfacciatamente una nuova marcia sulla Russia e che per questo hanno riunito feccia neonazista da tutto il mondo.

Il loro obiettivo – e non c’è nulla di nuovo – è disgregare e distruggere il nostro Paese, rendere nulli gli esiti della seconda guerra mondiale, abbattere completamente il sistema della sicurezza globale e del diritto internazionale, soffocare ogni sovrano centri di sviluppo.

L’ambizione illimitata, l’arroganza e l’impunità portano inevitabilmente a tragedie. Questo è il motivo della catastrofe che sta attraversando il popolo ucraino. Sono diventati ostaggio del colpo di stato e del conseguente regime criminale dei suoi padroni occidentali, danno collaterale nell’attuazione dei loro piani crudeli ed egoistici.

La memoria dei difensori della Patria è sacra per noi in Russia e la custodiamo nei nostri cuori. Diamo credito ai membri della Resistenza che hanno combattuto coraggiosamente il nazismo, nonché alle truppe degli eserciti alleati degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e di altri paesi. Ricordiamo e onoriamo l’impresa dei soldati cinesi nella lotta contro il militarismo giapponese.

Credo fermamente che l’esperienza di solidarietà e collaborazione durante gli anni di lotta contro una minaccia comune sia il nostro patrimonio inestimabile e un punto d’appoggio sicuro ora che il movimento inarrestabile sta prendendo slancio verso un mondo multipolare più giusto, un mondo basato sui principi di fiducia e sicurezza indivisibile, di pari opportunità per un autentico e libero sviluppo di tutte le nazioni e di tutti i popoli.

È fondamentale che i leader della Comunità degli Stati Indipendenti si siano riuniti oggi qui a Mosca. Lo vedo come un apprezzamento per l’impresa dei nostri antenati: hanno combattuto e vinto insieme poiché tutti i popoli dell’URSS hanno contribuito alla nostra comune vittoria.

Lo ricorderemo sempre. Chiniamo il capo nel caro ricordo di coloro che hanno perso la vita durante la guerra, il ricordo di figli, figlie, padri, madri, nonni, mariti, mogli, sorelle e amici.

Dichiaro un minuto di silenzio.

Cittadini della Russia,

Le battaglie decisive per la nostra Patria divennero sempre patriottiche, nazionali e sacre. Siamo fedeli all’eredità dei nostri antenati e abbiamo una profonda e chiara consapevolezza di cosa significhi essere all’altezza delle loro conquiste militari, lavorative e morali.

Siamo orgogliosi dei partecipanti all’operazione militare speciale, di tutti coloro che combattono in prima linea, di coloro che consegnano rifornimenti al fronte e salvano i feriti sotto il fuoco. Le tue attività di combattimento ora sono di fondamentale importanza. La sicurezza del paese dipende da te oggi, così come il futuro della nostra statualità e del nostro popolo. Svolgi in modo encomiabile il tuo dovere di combattimento combattendo per la Russia. Le tue famiglie, i tuoi figli e i tuoi amici stanno dietro di te. Ti stanno aspettando. Sono sicuro che puoi sentire il loro amore inesauribile.

L’intero paese si è unito per sostenere i nostri eroi. Tutti sono pronti ad aiutare, tutti pregano per te.

Compagni, amici, cari veterani,

Oggi, ogni famiglia nel nostro paese onora i partecipanti alla Grande Guerra Patriottica, ricorda i loro familiari e i loro eroi e depone fiori ai memoriali militari.

Ci troviamo sulla Piazza Rossa, un luogo che ricorda i servitori di Yury Dolgoruky e Dmitry Donskoy, la milizia popolare di Minin e Pozharsky, i soldati di Pietro il Grande e Kutuzov, le parate militari del 1941 e del 1945.

Oggi abbiamo qui partecipanti all’operazione militare speciale: militari regolari e coloro che si sono uniti ai ranghi dell’esercito durante la mobilitazione parziale, truppe del corpo di Lugansk e Donetsk, molte unità di volontari, personale della Guardia Nazionale, Ministero dell’Interno, Servizio di sicurezza federale, Ministero delle Emergenze e altre agenzie e servizi di sicurezza.

I miei saluti a tutti voi, amici. I miei saluti a tutti coloro che stanno combattendo per la Russia sul campo di battaglia, che ora sono in servizio.

I nostri eroici antenati hanno dimostrato durante la Grande Guerra Patriottica che nulla può battere la nostra unità forte, potente e affidabile. Non c’è niente di più forte del nostro amore per la Patria.

Per la Russia! Per le nostre gloriose Forze Armate! Per la vittoria!

Urrà!”