Parigi 2024. Arrestate circa 50 persone che volevano sabotare le Olimpiadi

Le forze di sicurezza francesi hanno arrestato circa 50 persone accusate di aver voluto interrompere i Giochi olimpici di Parigi 2024

Lo ha dichiarato il ministro degli Interni Gérald Darmanin, al canale televisivo France 2, spiegando che volevano compiere “azioni di sabotaggio o proteste radicali” durante le prime competizioni olimpiche, ma le autorità lo hanno impedito arrestandole. Gli arresti sono stati confermati dal quotidiano Le Parisien ha riferito che ha riferito di 45 membri del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion che sono stati arrestati per avere pianificato azioni di protesta contro le conseguenze sociali ed ecologiche delle Olimpiadi.

L’ufficio del procuratore di Parigi ha affermato che questo arresto non era collegato all’indagine sugli attacchi incendiari che hanno interrotto colpito la rete ferroviaria Tgv il giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici, colpendo centinaia di migliaia di viaggiatori. Non sono stati ancora effettuati arresti per quell’incidente, ha affermato l’ufficio.

Ospite di France 2, Darmanin ha insistito sul fatto che questi “sabotaggi sono stati volontari, molto precisi, estremamente ben mirati. Questa – ha aggiunto – è la modalità d’azione tradizionale dell’estrema sinistra”. Alla domanda se i profili in questione siano vicini all’estrema sinistra, ha risposto: “Bisogna fare attenzione (…), la questione è se sono stati manipolati o se lo hanno fatto per conto loro”, ha detto.

Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo dal comportamento sospetto è stato visto dal personale della Sncf sul sito ferroviario di Oissel, nella Seine-Maritime. Le forze dell’ordine, accorse sul posto, l’hanno arrestato. Si tratta di un 28enne, già condannato in passato per accesso abusivo ai siti della Sncf e considerato appartenente all’estrema sinistra. Aveva con sé attrezzi idonei a provocare danni.