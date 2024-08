Parigi 2024, boxe: Angela Carini contro intersex algerina, è bufera. Cio: “Sono donne sul passaporto”… appunto sulla carta

Domani alle Olimpiadi di Parigi è in programma l’incontro di boxe nella categoria welter, tra l’azzurra Angela Carini e l’atleta intersessuale algerina Imane Khelif e l’incontro è diventato un caso politico

Il primo a prendere posizione è stato il ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi Europei, Mondiali e Olimpiadi”, ha scritto in una nota, aggiunggendo che “nell’evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete e il rispetto dell’equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angela Carini non sarà cosi'”.

Imane Khelif, pugile algerina intersessuale, fu esclusa dai mondiali 2023 per livelli di testosterone oltre la soglia, ma evidentemente in Francia hanno parametri diversi. Angela Carini comunque domani salirà sul ring di Parigi, ma non sarà un incontro ad “armi” pari. A dirlo è Barry McGuigan, ex pugile irlandese che ha fatto la storia di questo sport, che ha definito “sconvolgente” la scelta del Cio: “Gli esperti di ogni disciplina sanno molto bene che c’è un vantaggio e se questo è un grande vantaggio, chiaramente non è accettabile”, ha scritto su X, “è patetico che gli uomini diventino donne per avere un vantaggio nello sport. Cosa stanno facendo le autorità? Nella boxe o in qualsiasi altro sport da combattimento è criminale. Non dovrebbe accadere”.

Immediata è arrivata la replica del Cio: “Queste atlete sono idonee, sono donne sul loro passaporto”. Appunto è donne sulla carta, ma strutturalmente è di un uomo e un pugno sferrato da uomo ha potenza diversa da quello femminile: è genetica.

Ovviamente si è scatenata la bufera politica, con i rappresentanti della destra che sono insorti, ad iniziare da Matteo Salvini che ha commentato: “Abbiamo chiesto” come Lega “una informativa al ministro dello Sport, che un uomo combatta contro una donna mi sembra poco olimpico. Questo la prende a pugni, a botte, non giocano a scacchi…”. Il leader leghista ha anche ricordato come un’atleta messicana avesse raccontato di aver sofferto come non le era mai accaduto per i colpi dell’algerina, si tratta di “uno schiaffo all’etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi”: “Basta con le follie dell’ideologia ‘wokè!”, ha ribadito.

A seguire è arrivato il commento di Ignazio La Russa. “Boxe: un transgender algerino contro una donna italiana ai Giochi olimpici… È politicamente scorretto dire che tifo per la donna?”, ha scritto su Facebook il presidente del Senato.

Anche il Coni in una nota ha fatto sapere di essersi attivato col Cio “affinché i diritti di tutti gli atleti e le atlete siano conformi alla Carta Olimpica e ai regolamenti sanitari”. Dall’entourage di Angela Carini fanno sapere che l’azzurra salirà sul ring: “Ci rimettiamo alle decisioni del Cio, lei pensa solo al match, poi dopo dirà quello che pensa”. Dal canto suo, il presidente della Federboxe Flavio D’Ambrosi al momento resta in silenzio istituzionale rimettendosi alla nota del Coni e alla posizione assunta dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, secondo il quale “non è garantita sicurezza ed equa competizione”.