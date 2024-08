Parigi 2024. Djokovic batte Alcaraz, vince il suo primo oro ed entra nella leggenda delle Olimpiadi

Novak Djokovic vince il suo primo oro olimpico, battendo nella finale del singolare di tennis sul Philippe-Chatrier del Roland Garros, Carlos Alcaraz per 7-6, 7-6 in un match durato due ore e 52 minuti

Vedere Novak Djokovic, che piange di gioia e correre ad abbracciare la sua famiglia in tribuna, non ha prezzo. “Ho dato cuore e anima per questo oro, il mio primo a 37 anni”. Queste le prime parole del serbo dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz. Il rovescio della medaglia è stato vedere lo spagnolo interrompere l’intervista per il pianto. “Perdere così fa malissimo”, le sue parole. Sono questi i due volti della finale olimpica del singolare di tennis a Parigi 2024: lacrime di gioia per Novak e di delusione per Carlos.

“Sono choccato – ha aggiunto Djokovic – E’ stata una partita intensa, poco meno di tre ore per soli due set…Abbiamo avuto tutti e due chance di break, ma e’ giusto che in tutte e due i set siamo finiti al tie break”. “Questa – ha aggiunto il campione serbo – e’ la mia quinta Olimpiade, e non ero mai riuscito ad andare oltre la semifinale. Per questo contro Musetti avevo fatto certi pensieri…Ma una volta arrivato fin qui, ero meno nervoso perché pensavo che comunque una medaglia l’avrei presa. Certo, l’oro…”. Averlo vinto a 37 anni, al culmine di una straordinaria, e’ ancora piu’ bello. “Ho dato anima e cuore per il mio primo oro olimpico, ho sacrificato anche la famiglia. Sono felice soprattutto per la mia Serbia”.

Subito dopo il trionfo Djokovic si è inginocchiato, in lacrime, e ha ringraziato il pubblico per il sostegno sugli spalti. Successivamente ha festeggiato al centro del campo con una bandiera della Serbia, prima di spostarsi verso il suo box sugli spalti e lasciarsi andare a un abbraccio con la moglie Jelena e con i figli Stefan e Tara.