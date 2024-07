Parigi 2024. L’Ultima cena con trans e Drag Queen offende il mondo cattolico. Salvini: “Squallido offendere miliardi di cristiani”

Lo show inaugurale di Parigi 2024 ha innescato una valanga di reazioni a causa della messa in scena dell’Ultima cena di Gesù con trans e drag queen che ha offeso i cattolici di tutto il mondo

Un episodio del Nuovo Testamento, l’ultimo pasto che Gesù fece con gli apostoli prima della sua Crocifissione, che per i cristiani è il fondamento del percorso di Cristo che è stato stravolto nel suo messaggio, per i fedeli equivale ad una bestemmia. Quante volte in Tv si sono visti personaggi messi fuori dai programmi perché gli è scappata una bestemmia, con destra e sinistra a puntare il dito contro il reo che ha osato bestemmiare. Ma stavolta per la sinistra, lo show è stato un “orgoglio” e uno “schiaffo agli oscurantisti”: una cerimonia all’insegna dell’inclusività.

La destra al contrario ha definito la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi una “vergogna” e un’ “esaltazione del woke”. Il mondo gay e queer è andato oltre allo steccato della tradizionale sfilata del Pride e con un salto in lungo si è saldato con quello dello sport e dell’inclusività. Sicuramente due modi di pensare opposti, ma in una manifestazione di caratura mondiale, a prescindere da come la pensi, bisognava avere rispetto “dell’altro”.

Inevitabile quindi che personalità da ogni latitudine siano intervenute con commenti che alla fine hanno travolto lo stesso evento, iniziato male con gli attentati alle ferrovie, poi travolto da un nubifragio proprio all’inizio e infine proseguito peggio con questa “grottesca” rappresentazione che sa di profanazione del sacro.

La rappresentazione dell’Ultima cena inscenata dalle drag queen, dal cantante quasi nudo Philippe Katerine e da una modella trans, secondo la deputata repubblicana Valérie Boyer “i cristiani sono stati ridicolizzati”. Il portavoce del Rassemblement National, Julien Odoul, ha parlato di “vergogna” per l’apertura dei Giochi, definendola “un saccheggio della cultura francese”. Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, ha denunciato i “J-Woke 2024” con un gioco di parole fra “giochi” e “woke”.

Il presidente ungherese Viktor Orban ha usato parole che avrebbero potuto essere pronunciate dal patriarca russo, ortodosso, Kirill: “La cerimonia parigina è la rappresentazione della debolezza e la disintegrazione dell’Occidente, emblema del vuoto morale. si perdono gradualmente i legami metafisici, con Dio, la patria e la famiglia e questo ha portato all’assenza di moralità pubblica, come si può vedere dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi”, ha affermato Orban, aggiungendo che “i valori occidentali, a lungo ritenuti universali, sono considerati sempre più inaccettabili e rifiutati da molti Paesi del mondo” come Cina, India, Turchia e Paesi arabi, riferendosi al mondo LGBTQIA+ che una parte dell’Occidente tenta di imporre.

Anche Matteo Salvini attacca l’ultima cena parigina: “Aprire le Olimpiadi offendendo miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Chi vuole rispetto, porti rispetto. Squallidi”, ha scritto sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.