Parigi 2024. SNCF: “massiccio attacco” ha interrotto il traffico ferroviario su diverse linee a poche ore da inizio Olimpiadi

Nel mirino le linee tra Parigi e l’Ovest, tra il Nord e l’Est ed è stato sventato un “atto doloso” sull’LGV Sud-Est. Gravemente colpite le linee ferroviarie francesi ad alta velocità. Chiuso anche il percorso verso lo Stade de France, una delle sedi dei Giochi

Lo comunica l’operatore ferroviario Sncf, aggiungendo che la rete ferroviaria francese ad alta velocità è stata gravemente colpita dopo essere stata presa di mira da diversi incendi dolosi, poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Sncf “è stata vittima di numerosi atti simultanei dolosi che hanno colpito le linee ad alta velocità dell’Atlantico, del Nord e dell’Est”, ha affermato la società. Attualmente è chiuso anche il percorso verso lo Stade de France, una delle sedi dei Giochi Olimpici. Le riparazioni sono in corso, ha affermato la Sncf. Tuttavia, ha aggiunto, i disagi potrebbero durare tutto il fine settimana.

“Si stima che circa 800mila viaggiatori saranno colpiti” dai disagi sulla rete ferroviaria ad alta velocità francese Tgv, ha poi annunciato il presidente del gruppo Sncf, riporta FranceInfo. Gli attacchi alla rete Sncf, si sono verificati tra l’una di notte e le 5.30, prese di mira cabine elettriche o di segnalazione, scrivono Franceinfo e France Inter, che riportano fonti vicine alla vicenda.

Il traffico dei Tgv sugli assi Atlantico, Nord ed Est è fortemente perturbato. “Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo eliminarne un gran numero”, ha affermato la Sncf nel suo comunicato stampa. La linea Tgv Sud-Est, invece, “rimane inalterata”, precisa la compagnia ferroviaria. “Un treno su due verso l’Est, verso il Nord e verso la Bretagna e un Tgv su quattro verso Bordeaux” dovrebbero essere assicurati, ha aggiunto Patrice Vergriete. Si prevede che i disagi dureranno almeno per tutto il fine settimana. Le squadre di Sncf Réseau “sono già sul posto per effettuare i controlli e iniziare le riparazioni”, ma questa “situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana, mentre si effettuano le riparazioni”.

Le Olimpiadi di Parigi iniziano ufficialmente stasera con uno spettacolo in mezzo alla Senna. Per la prima volta nella storia dei Giochi estivi, la cerimonia di apertura non si terrà in uno stadio. Invece, le oltre 200 delegazioni nazionali navigheranno lungo la Senna, attraversando il centro di Parigi e oltrepassando luoghi di interesse come la Cattedrale di Notre-Dame, il Louvre e il Museo d’Orsay.