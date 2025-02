Parigi, oggi summit sull’Ucraina. Macron ha invitato i capi Ue e Nato. Risposta all’esclusione dalle trattative decisa dagli Usa

L’Europa esclusa dalle trattative di pace sull’Ucraina si riunisce oggi a Parigi su iniziativa di Macron, per cercare di dare una “risposta comune”

Oggi pomeriggio all’Eliseo per una riunione informale d’urgenza, saranno presenti i leader di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, oltre ai vertici dell’UE, tra cui von der Leyen e Costa e il segretario generale della NATO, Mark Rutte. L’inizio della riunione è previsto per alle 16 in formato ridotto, che nelle intenzioni di Macron, ha l’obiettivo di garantire una risposta il più possibile agile e unitaria a Donald Trump e stabilire cosa potrà fare l’Europa per non essere tagliata fuori dai negoziati di pace sull’Ucraina. I presenti dovranno elaborare un piano d’azione comune europeo per i negoziati di pace, ma non sarà facile.

Sabato scorso a Monaco, il generale Keith Kellogg, inviato da Trump per i neogaziati tra Russia e l’Ucraina, ha chiarito che l’Europa non siederà fisicamente al tavolo e Washington, come ha confermato il capo del Pentagono, Pete Hegseth durante il vertice dei ministri della Difesa Nato, ha escluso la partecipazione di truppe americane a un’eventuale missione di mantenimento della pace, idea che era stata proposta da Macron qualche mese fa.

A margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, alcuni ministri degli Esteri europei hanno già incontrato l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, per un primo confronto sulla questione ucraina. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha rivelato che gli Usa hanno condiviso con gli alleati Ue le loro tattiche negoziali, definendole “non ortodosse” ma tali da dargli “speranza”.

E’ possibile dunque che oggi all’Eliseo uno dei punti su cui i sette Paesi Ue discuteranno sarà proprio quello di iniziare a ragionare sul coinvolgimento diretto di forze europee sul campo. La questione ora è quali risorse ciascun Paese è disposto a fornire sul piano della difesa e cosa l’Europa chiederà agli Stati Uniti di fare per mantenere la pace in Ucraina. La decisione militare verrà presa dalle cancellerie, non a Bruxelles. L’incontro di Parigi è solo l’inizio.

Secondo Reuters e Financial Time, gli Stati Uniti hanno già chiesto agli europei di specificare quale ruolo intendono svolgere nelle future garanzie di sicurezza che Kiev esige per impedire a Putin di attaccare di nuovo. L’obiettivo dell’incontro dunque, è quello di mettere sul tavolo una proposta comune, e il più possibile unitaria, soprattutto tra i Paesi più grandi, mentre Mosca e Washington già domani a Riad in Arabia Saudita, inizieranno i negoziati.

L’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Mike Waltz, già da ieri sono a Riad per parlare con i funzionari russi in un inizio di negoziato, in vista di un possibile futuro incontro tra Trump e Putin proprio in Arabia Saudita.