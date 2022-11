Le relazioni tra Russia e Europa probabilmente non si normalizzeranno più per decenni. Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la risoluzione per riconoscere la Russia come “stato sponsor del terrorismo”.

La risoluzione, adottata con 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni, ha definito gli attacchi delle forze russe all’Ucraina come gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario e come atti di terrore e crimini di guerra.