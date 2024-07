Parlamento europeo approva prima risoluzione su Ucraina, Bardella: “No all’adesione di Kiev a Ue e Nato”

“L’adesione dell’Ucraina all’Ue metterebbe in difficoltà la nostra agricoltura e la nostra economica, squilibrando gravemente la politica agricola comune”

Lo ha dichiarato il presidente del gruppo dei Patrioti per l’Europa, Jordan Bardella, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo, dopo che l’Eurocamera durante la prima sessione di voto della nuova legislatura, ha approvato una risoluzione con 495 voti favorevoli, 137 contrari e 47 astensioni, una risoluzione che ribadisce il costante sostegno degli eurodeputati verso l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Parlamento chiede all’Ue e agli Stati membri di aumentare il loro sostegno militare all’Ucraina “per tutto il tempo necessario e in qualsiasi forma necessaria”.

Bardella parlando a nome del gruppo dei Patrioti ha detto: “Questa risoluzione che condanna esplicitamente la visita diplomatica di Viktor Orban mette a rischio l’unità degli europei” anche perché “il fatto che ogni Stato membro debba destinare per principio lo 0,5% del Pil annuo all’Ucraina vuol dire per la Francia mettere 7 miliardi l’anno. Non siamo a favore della fornitura di armi che permettano di attaccare direttamente il territorio russo e all’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Sono due opzioni che presentano un rischio escalation con una potenza nucleare”.

Non inizia bene il nuoco ciclo del Parlamento europeo che già alla prima risoluzione sull’Ucraina ha innescato una forte opposizione.