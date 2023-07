Parlamento europeo chiede alla Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto per Lukashenko

Gli Stati membri dell’UE chiedono prendere tutte le misure necessarie a livello internazionale per consentire il perseguimento penale di quei leader politici e militari bielorussi responsabili di crimini contro l’umanità e genocidio



La commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo (AFET) ha approvato martedì un rapporto sulla situazione in Bielorussia, invitando i paesi e le istituzioni dell’UE a richiedere un mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI) per il presidente bielorusso Alexander Lukashenko per il suo coinvolgimento nell’evacuazione dei bambini dalla zona di combattimento in Ucraina. Il Comitato fa riferimento alle accuse mosse in precedenza contro il presidente russo Vladimir Putin e il commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova.

