Parlamento europeo, nasce il gruppo dei Patrioti di Orban: Jordan Bardella capogruppo, Roberto Vannacci tra i vice

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi la riunione costitutiva del gruppo creato da Victor Orban, I Patrioti per l’Europa, che conta 84 eurodeputati. Jordan Bardella eletto capogruppo e tra i sei vicepresidenti anche il leghista Roberto Vannacci

Il nuovo gruppo Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo conta ora 84 eurodeputati da 12 Paesi Ue e diventa la terza forza dell’Europarlamento dopo Ppe e Socialisti. Tra gli ad aderire Matteo Salvini e Marine Le Pen che stamattina si sono uniti a Viktor Orbàn nel gruppo dei Patrioti. “Oggi, dopo un lungo lavoro, nasce con la Lega a Bruxelles il grande gruppo dei Patrioti, che sarà determinante per cambiare il futuro di questa Europa”, ha commentato questa mattina Salvini su X.

La presentazione è stata ufficializzata oggi pomeriggio in una conferenza stampa. Il Parlamento europeo ora dovrà fare i conti con la nuova formazione di destra, destinata ad assorbire il gruppo Identità e democrazia di Le Pen e Salvini, che in forza dei numeri, conta 84 eurodeputati di 12 Paesi europei, diventa la terza formazione, dopo i Popolari e i Socialisti e prima dei Conservatori di Giorgia Meloni. Durante la riunione costitutiva è stato eletto capogruppo Jordan Bardella: il francese classe 1995 – arrivato vicinissimo ad essere primo ministro – va alla guida del gruppo dopo il ribaltamento del risultato alle elezioni legislative in Francia, che hanno visto il suo Rassemblement National finire solo terza forza politica all’Assemblea nazionale. Nel nuovo gruppo la Lega è la terza delegazione, dopo il Rassemblement National francese e gli ungheresi di Fidesz.

“Le porte sono aperte in questo progetto e quanti vorranno farne parte saranno attenzionati per capire se hanno le caratteristiche», ha spiegato Borchia che ha poi confermato che «non ci sono al momento in corso contatti con l’AfD”

Oltre a Bardella e Vannacci, i vicepresidenti eletti sono Kinga Gál (Fidesz, Ungheria), che sarà primo vicepresidente, Klára Dostálová (Ano, Repubblica Ceca), Sebastiaan Stöteler (Pvv, Paesi Bassi), António Tânger Corrêa (Chega, Portogallo), Hermann Tertsch (Vox, Spagna) e Harald Vilimsky (Fpo, Austria).

Anders Vistisen (Partito popolare danese, Danimarca) è stato eletto segretario e Gerolf Annemans (Vlaams Belang) tesoriere. Il gruppo è composto da 30 eurodeputati dal francese Rassemblement National, 11 dagli ungheresi Fidesz e Partito Popolare Cristiano-Democratico ungherese, 8 dalla Lega, 7 dal partiito ceco Ano, 2 dal partito ceco Giuramento e automobilisti, 6 dall’austriaco Fpo, 6 dall’olandese Pvv, 6 dallo spagnolo Vox, 3 dal fiammingo Vlaams Belang, 3 dal portoghese Chega, 1 dal Partito popolare danese, 1 dal greco, La Voce della Ragione e 1 da Prima la Lettonia.