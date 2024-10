 Parlamento europeo, Orbán ai 27: “In Ucraina stiamo perdendo, ammettetelo, occorre attività diplomatica ”. Ira di von der Leyen

Per il premier ungherese in Ucraina stiamo perdendo e Bisogna cambiare strategia. La presidente von der Leyen si scaglia contro: “C’è ancora chi dà la colpa della guerra non all’invasore ma all’invaso”

Viktor Orbán nelle repliche al Parlamento Europeo sulla situazione della guerra in Ucraina ha bacchettato gli eurodeputati: “In Ungheria c’è un detto: ‘se vuoi vincere bisogna che ci sia il coraggio necessario per ammettere che stai per perdere’. E stiamo effettivamente perdendo in Ucraina e voi vi comportate come se non sia così”. Il premier ungherese ha aggiunto: “Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia, che è perdente. Propongo che riflettiate. Ci deve essere un’attività diplomatica e una comunicazione diretta o indiretta. Se si trascina il conflitto ci saranno sempre più morti, migliaia di morti. Con questa strategia non ci sarà la pace, dovete schierarvi al fianco del cessate il fuoco”.

Parole che hanno scatenato la risposta rabbiosa della presidente della Commissione Europea Von der Leyen: “Il mondo è stato testimone delle atrocità russe in Ucraina. Ma c’è ancora chi dà la colpa della guerra non all’invasore ma all’invaso. Non alla voglia di potere di Putin ma di libertà del popolo ucraino. Mi domando: sarebbe stata data la colpa agli ungheresi per l’invasione sovietica del 1956? O ai cechi per l’oppressione nel 1968? O ai lituani per il giro di vite del 1991? Possiamo avere storie e lingue diverse In Europa, ma non c’è lingua in cui pace è sinonimo di resa”, ha detto la presidente nell’aula di Strasburgo dopo l’intervento di Viktor Orbàn.