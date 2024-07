Parlamento Ue. Il Ppe beffa FI che perde Affari Costituzionali: Decaro del Pd eletto presidente commissione Ambiente

Questa mattina il deputato del gruppo S&D della delegazione italiana Antonio Decaro è stato eletto presidente della commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo

Il Pd incassa una presidenza di peso, con Antonio Decaro che è stato eletto presidente della commissione per l’Ambiente, la Sanità pubblica e la Sicurezza alimentare (ENVI). L’eurodeputato del Pd dopo i ringraziamenti di rito, ha commentato: “Obiettivo conseguire pienamente il nuovo green deal”.

Beffata la delegazione di Forza Italia, unica forza della maggioranza del governo italiano, che in Europa sta nella famiglia del Ppe ed ha votato per von der Leyen, alla quale non è stata assegnata nessuna presidenza,nonostante che 8 di esse dovrebbero andare al Ppe. Inoltre il Pd incassa anche la prima vicepresidente della commissione Controllo bilanci (CONT) che dovrebbe andare a Caterina Chinnici.

I forzisti si devono accontentare della presidenza della delegazione per l’Asia centrale, che sarà ricoperta da Giuseppina Princi, mentre nella scorsa legislatura Forza Italia aveva la presidenza della commissione Affari costituzionali (AFCO), con Salvatore De Meo, che passerà al tedesco Sven Simon. “Nelle scelte ha pesato anche il fatto che Massimiliano Salini è stato eletto vicepresidente del gruppo del Ppe all’Eurocamera”, spiega una fonte anonima.