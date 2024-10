 Partanna. Perde il controllo della moto e si schianta sull’asfalto: 25enne muore sul colpo, ferito gravemente il passeggero

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, un giobane motociclista 25enne ha perso la vita, gravemente ferito il passeggero

E’ accaduto intorno alle 20:30 di ieri sera, sulla via Castelvetrano, a Partanna, in provincia di Trapani. La vittima è Calogero Ingoglia di 25 anni, residente nel comune trapanese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della moto con un amico come passeggero, quando, per cause in corso di accertamento. ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 25enne se non costarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo, mentre hanno soccorso il passeggero che è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano, ma poco dopo il ricovero, a causa delle condizioni critiche è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Partanna.