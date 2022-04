Partanna (TP). Strage di cani randagi, ignoti li hanno avvelenati: è caccia ai responsabili del vile gesto

Un gruppo di cani randagi sono stati ritrovati morti, pare avvelenati da chi evidentemente era infastidito dalla loro presenza

È accaduto nella Contrada Marcato a Partanna, in provincia di Trapani. La sezione locale dell’Organizzazione internazionale protezione animali “Oipa”, aveva già sollecitato al Comune un intervento per sterilizzare le femmine del gruppo e spostarlo presso un canile, da dove sarebbe stato possibile avviare la procedura per le adozioni.

Inoltre l’Opia aveva anche proposto di renderli cani di quartiere, figura prevista dalla legge della Regione Sicilia: “Noi volontari – spiega Andrea La Commare, delegato dell’associazione e guardia zoofila – ci siamo più volte fatti carico di portare via cucciolate per poi dare i piccoli in adozione e abbiamo più volte chiesto al sindaco, Nicolò Catania, di trovare una soluzione per questi poveri cani, essendo sua la competenza in materia di randagismo” ed aggiunge: “I nostri allarmi sono rimasti inascoltati e qualcuno li ha uccisi. Qualcuno che ora sarà denunciato. Le nostre guardie zoofile hanno chiesto di supportare le indagini e, se vi sarà un processo, la nostra associazione si costituirà parte civile. Se qualcuno sa qualcosa, ci contatti”.