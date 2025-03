Partinico, 45enne massacrato con calci e pugni per difendere il figlio muore in ospedale. Fermati i due fratelli aggressori

Una banale lite stradale sarebbe all’origine dell’assurda morte di Gioacchino Vaccaro, morto in ospedale. arrivato agonizzante, dopo essere stato aggredito da due fratelli, che poi si sono costituiti

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Largo Avellone, a Partinico, a pochi chilometri da Palermo. La vittima à Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, morto a causa dei traumi riportati dopo essere stato massacrato con calci e pugni da due giovani, nel tentativo di difender il figlio diciassettenne.

Secondo quanto al momento ricostruzione, il 17enne avrebbe rimproverato i due fratelli per la velocità con cui sfrecciavano in una strada dove si trovavano anche altri passanti. Il giovane alla guida non ha apprezzato il rimprovero ed è tornato indietro, poi sceso dal mezzo insieme al fratello hanno iniziato a colpire con violenza il minorenne davanti agli occhi della madre, che inorridita ha chiamato il marito.

Vaccaro è quindi arrivato sul posto ed ha tentando di difendere il figlio, ma i due giovani sarebbe con una violenza inaudita hanno colpèito con calci e pugni più volte alla testa e in diverse altre parti del corpo il 45enne davanti agli della moglie e del figlio.

A quel punto padre e figlio sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale. Il ragazzo ha riportato lesioni alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre il 45enne, intorno alle 20, è morto dopo cinque ore di agonia, troppo gravi le ferite riportate.

Gli aggressori, pare due fratelli conosciuti in paese, si sono costituiti spontaneamente alla loclae caserma dei carabinieri. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti che stanno ora cercando di capire l’esatta dinamica dei fatti. Il magistrato di turno della Procura di Palermo ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

