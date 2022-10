Partinico. Con lo scooter si schiantano su un palo: muore un 17enne, gravemente ferito un 16enne

Due giovani che pare stessero tornando da una festa su uno scooter, si sono schiantati contro un palo in cemento: uno è morto l’altro è in coma

È accaduto nella notte in via Principe Umberto, a Partinico. Secondo una prima ricostruzione, due giovani, Antonino Ortoleva di 17 anni, era in sella ad un’Honda Sh insieme ad un altro ragazzo di un anno più giovane, quando, per cause in corso di accertamento, si sono schiantati su un palo di cemento. Nel violento urto, sia Ortoleva che il ragazzo 16enne, sono rimasti gravemente feriti.

Immediati sono arrivate gli uomini del 118, che hanno cercato di soccorrere il 17enne, ma purtroppo a causa delle gravi ferite riportate, durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale è deceduto. Il suo corpo è già stato restituito alla famiglia. Il 16enne. anch’esso ferito in modo grave, è stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia, a Palermo ed è in coma.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente che appare autonomo, sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo Radiomobile e lo scooter è stato posto sotto sequestro. Al momento sembra escluso che sia stato coinvolto qualche altro mezzo ma è possibile che verranno richieste le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona, per ricostruire la dinamica dell’impatto.