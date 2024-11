Partita Ajax-Maccabi: 10 tifosi sraeliani aggrediti ad Amsterdam. Netanyahu invia aerei di soccorso

Dieci tifosi israeliani del Maccabi, squadra di calcio di Tel Aviv sono stati aggrediti ad Amsterdam da una folla di persone sembra filopalestinese

Lo rendono noto media israeliani che citano il Ministero degli Esteri di Israele. E’ successo nella serata di ieri dopo la partita Ajax-Maccabi. Gli scontri sono scoppiati nella notte nel centro della città olandese di Amsterdam al termine della partita di calcio tra Ajax e Maccabi, iniziata alle 21 e vinta dai padroni di casa per 5-0. Sul web sono stati postati video che mostrano persone a volto coperto e con in mano bandiere palestinesi assalire un tifoso del Maccabi, che avallerebbero l’ipotesi che l’aggressioni sia di natura politica.

Sul posto è intrevenuta la polizia olandese e un portavoceha dichiarato all’agenzia di stampa Anp che sono state arrestate 57 persone. Il nuovo ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha dichiarato in una nota di aver chiesto l’assistenza del governo olandese per garantire che i cittadini israeliani possano lasciare in sicurezza i loro hotel per raggiungere l’aeroporto. Le immagini di AT5 mostrano la polizia olandese che scorta i tifosi ai loro hotel.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali “ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi” e ha chiesto che due aerei vengano inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittima dell’aggressione. “Il primo ministro ha ordinato l’invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu in cui si sottolinea che il premier israeliano considera “l’atroce incidente con la massima serietà”.