Paternò (CT). 20enne perde la mano destra per lo scoppio di un grosso petardo e un 76enne un dito

Anche quest’anno i fuochi d’artificio “fai da te” e gli spari con armi varie, hanno provocato danni agli incauti maneggiatori: un giovane ha perso una mano e un anziano un dito

Il fatto più grave è accaduto a Paternò, in provincia di Catania, dove un 20enne ha perso la mano destra mentre armeggiava un grosso petardo che è esploso. Il giovane è stato subito soccorso è portato all’ospedale Santissimo Salvatore della cittadina, ma l’arto era dilaniato e i sanitari in nottata hanno optato per il suo trasferimento al Cannizzaro di Catania, dove però i medici sono stati costretti ad amputare l’arto.

Un altro fatto che ha causato un’amputazione è avvenuta a Catania, nel quartiere Monte Po. Qui un uomo di 76 anni è stato trasportato con una grave ferita alla mano sinistra all’ospedale Garibaldi di Catania, dove i medici sono stati costretti ad amputargli un dito. Al pronto soccorso l’anziano ha dichiarato di essere stato colpito da un proiettile vagante. Su quest’ultimo caso, come da prassi, indagano i carabinieri.