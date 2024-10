Paternò (CT). Auto si scontra con autocisterna che si ribalta e prende fuoco: due persone perdono la vita 

A causa dell’incidente mortale la carreggiata è stata sgomberata nei pressi del luogo dell’incidente per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso

E’ accaduto intorno alle 11 di stamattina (7 ottobre) al chilometro 42,100 della statale SS 284 che porta a Biancavilla. tra Paternò e Santa Maria di Licodia in prossimità del bivio per di Scalilli.in territorio di Paternò, Le vittime sono il conducente dell’auto e quello del camion.

Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, l’autocisterna avrebbe investito l’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Nell’impatto il camion si è ribaltato su un fianco e subito dopo si è incendiato . Sul posto arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le ambulanze del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per i conducenti dei due mezzi non c’è stato nulla da fare. I carabinieri del nucleo radiomobile della stazione di Biancavilla, si sono occupati dei rilievi insieme agli agenti della polizia municipale di Paternò.