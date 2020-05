Paternò (CT). Cede un balcone, due donne e un bimbo cadono nel vuoto: interviene l’elisoccorso

Il pianerottolo di un balcone cede improvvisamente e tre persone sono precipitate nel vuoto rimanendo ferite, una gravemente

È accaduto intorno alle 15 di oggi, in via san Michele a Paternò in provincia di Catania. Un balconcino ubicato al primo piano di una casa, su cui si trovavano due donne ed un bambino ha ceduto e le tre persone sono precipitate nella strada sottostante.

Le grida e urla dei tre hanno richiamato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri e la polizia municipale.

La mamma del bambino sarebbe quella che ha riportato le ferite più gravi e per lei si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre il bambino è stato portato in ambulanza al pronto soccorso pediatrico del Garibaldi Nesima. La terza persona ferita che sarebbe la zia del piccolo è stata portata anch’essa in ospedale.