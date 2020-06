Paternò (CT). Scontro auto scooter: perde la vita un uomo di 51 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, un uomo è deceduto a seguito di uno scontro tra la sua moto ed un’auto

È accaduto poco dopo le 18 di ieri sulla ex SS 121, in territorio di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. La vittima è Giuseppe Beato, 51 anni, di Paternò, titolare di un’impresa.

Secondo quanto ricostruito il 51enne viaggiava su uno scooter quando per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata un 54enne di Centuripe, che proveniva in senso opposto. I due mezzi viaggiavano in senso opposto. Nell’impatto Beato è morto sul colpo.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118,che nulla ha potuto fare per l’uomo, oltre ai carabinieri della Compagnia di Paternò, della Stazione di S.M. di Licodia che hanno eseguito i rilievi ed una pattuglia della Guardia di finanza della Compagnia di Paternò.

Il magistrato di turno del Tribunale di Catania, ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma con il trasferimento all’obitorio di un ospedale del catanese, per la successiva autopsia.