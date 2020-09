Paternò (CT). Scontro tra 2 camion: 35enne muore dopo essere estratto dalle lamiere. Inutile l’arrivo dell’elicottero

Un terribile scontro frontale fra 2 camion ha causato l’ennesimo morto: un 35enne è deceduto poco dopo essere stato estratto dalle lamiere

È accaduto intorno alle 7:45 di questa mattina sulla statale 284 fra Scalilli e Paternò nel catanese. La vittima è un 35enne di Augusta ma residente ad Adrano. Secondo una prima ricostruzione, un camion Volvo dell’impresa Etna Pallets, condotto da un 44enne di Valverde, che procedeva in direzione Paternò, probabilmente per uno sconfinamento di corsia, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, si è scontrato con un Iveco Turbodaily che procedeva in direzione Santa Maria di Licodi, guidato dalla vittima.

Come si evince dalle immagini, l’impatto è stato violentissimo e il conducente del Turbodaily è rimasto incastrato nelle lamiere. Immediatamente sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco hanno estratto il 35enne ancora vivo dalle lamiere del mezzo, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, tanto che il cui personale medico giunto con due ambulanze, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che intorno alle 8 è atterrato in un campo intorno alla statale. Purtroppo però l’uomo nel frattempo è deceduto. Il conducente del camion invece è rimasto ferito in maniera non grave.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco e alle ambulanze sono arrivati i Carabinieri e la Polizia per eseguire i rilievi.