Pauroso incidente sulla Catania-Messina: 2 auto coinvolte, una si ribalta, 3 i feriti uno trasportato in elisoccorso

Un pauroso incidente si è verificato nelle tarda mattinata di oggi: due auto si sono scontrate, il bilancio è di tre feriti, uno trasportato in elisoccorso

È accaduto poco dopo le 11, sulla A18 Catania-Messina, all’altezza dell’uscita di Acireale (CT). Secondo una prima ricostruzione, due auto un’Alfa Romeno Giulietta e una Peugeot, che viaggiavano in direzione di Messina, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nel violento urto l’Alfa Romeo si è ribaltata fermandosi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos (ME) e i sanitari del 118, che hanno soccorso i tre feriti, per uno dei quali considerato in condizioni critiche è stato necessario fare intervenire l’elisoccorso, che lo ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.