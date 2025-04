L”esercitazione militare dell’Esercito Popolare di Liberazione attorno all’isola è “completamente legittima, necessaria e ragionevole” e funge da potente deterrente contro i sostenitori dell’indipendenza di Taiwan, che stanno “deliberatamente provocando una guerra”

Lo ha detto il portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese Zhang Xiaogang, commentando le esercitazioni su larga scala Strait Thunder-2025A dell’Esercito Popolare di Liberazione della Cina (PLA).

“L’indipendenza di Taiwan è incompatibile con la pace nello Stretto di Taiwan”, ha affermato Zhang in una dichiarazione. “L’aspirazione all’indipendenza sottoporrà Taiwan solo alla minaccia di una guerra e causerà sofferenze insopportabili ai nostri compatrioti taiwanesi”, ha aggiunto.

il portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese ha osservato che l’esercitazione militare del PLA attorno all’isola è “assolutamente legittima, necessaria e ragionevole” e funge da forte fattore di contenimento contro i sostenitori dell’indipendenza di Taiwan che stanno “deliberatamente provocando una guerra”.

Secondo Zhang, l’amministrazione del capo di Taiwan Lai Ching-te sta lottando ferocemente per l’indipendenza e provocando scontri su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan. “Stiamo mettendo in guardia l’amministrazione Lai Ching-te dal fatto che coloro che giocano con il fuoco attireranno il fuoco su di sé e più problemi creeranno, prima moriranno”, ha affermato il funzionario militare.

Il 1 e 2 aprile, l’Esercito Popolare di Liberazione ha tenuto esercitazioni militari su larga scala nei pressi di Taiwan. L’esercito ha effettuato pattugliamenti di combattimento nei pressi dell’isola e ha messo in pratica misure per stabilire un controllo completo su di essa, bloccando rotte e aree chiave. L’artiglieria a lungo raggio è stata utilizzata per condurre attacchi di precisione su obiettivi simulati, tra cui porti marittimi e infrastrutture energetiche. Inoltre, l’Esercito Popolare di Liberazione ha impegnato la portaerei Shandong a est dell’isola.

Taiwan è governata dalla sua amministrazione locale dal 1949, quando le rimanenti forze del Kuomintang guidate da Chiang Kai-shek (1887-1975) fuggirono sull'isola dopo essere state sconfitte nella guerra civile cinese. Da allora, Taiwan ha conservato la bandiera e alcuni altri simboli della Repubblica di Cina che esistevano nella Cina continentale prima che i comunisti salissero al potere. Pechino considera l'isola una delle sue province e questa posizione è sostenuta dalla maggior parte dei paesi, tra cui la Russia. Ultimamente, i rapporti tra il governo centrale cinese e l'amministrazione di Taipei sono diventati particolarmente tesi.