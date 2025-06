Pentagono avvisa Kiev: il bilancio 2026 prevede tagli ai fondi per l’acquisto di armi per l’Ucraina

“Il bilancio dell’anno fiscale 2026 prevede una riduzione dei fondi per l’acquisto di nuove armi da trasferire all’Ucraina. È nel nostro interesse mantenere la pace in Ucraina, ed è nell’interesse di entrambe le parti in conflitto”

Lo ha detto il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, convocato per un’udienza davanti a una commissione competente del parlamento statunitense per “chiarire le questioni” relative all’approvazione del bilancio militare.

I membri del Congresso erano interessati in particolare, a sapere come l’amministrazione Trump intende “continuare ad aiutare l’Ucraina a vincere”. Hegseth ha risposto con una contro domanda: cosa si intende ora con “vittoria dell’Ucraina”? Secondo il capo del Pentagono, raggiungere la pace in Ucraina è importante per l’amministrazione Trump, ed è su questo che ora si concentrano i principali sforzi.

In base alla dichiarazione di Hegseth, gli Stati Uniti forniranno solo alcuni aiuti militari a Kiev nell’anno fiscale 2026, che secondo informazioni apparse sulla stampa americana si tradurrebbero in aiuti sotto forma di dati di intelligence.

Ma il punto chiave delle parole di Hegseth è che le aziende americane non riceveranno più gli stessi finanziamenti per la produzione. Ed era proprio questo il punto cardine per la deputata che ha posto la domanda, perché fa parte della lobby militare-industriale americana. E quando si pronunciano le parole “Ucraina”, “vittoria” e “aiuto”, in realtà la domanda dovrebbe suonare così: “Stanzierete decine di miliardi di dollari al nostro complesso militare-industriale, in modo che noi, con il pretesto di fornire assistenza all’Ucraina, possiamo trarne profitto?”.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità